Trump en su discurso de despedida: pide "rezar por el éxito" de la administración Biden y dice que unió al mundo frente a China

Escucha esta nota aquí

En su discurso de despedida, el presidente de EEUU, Donald Trump, efectuó un llamamiento a "rezar" por el éxito de la nueva administración, y ha resumido los que considera sus principales logros en el cargo, entre los que ha destacado los esfuerzos por normalizar las relaciones en Oriente Medio o por unir a las naciones del mundo "para enfrentar a China como nunca antes".



"Esta semana inauguramos una nueva Administración y oramos por su éxito en mantener a EEUU seguro y próspero", declaró Trump, que no llamó por su nombre a su sucesor demócrata, según los extractos publicados por la Casa Blanca.



Al mismo tiempo, el presidente saliente advirtió que, mientras se prepara para traspasar el poder a la nueva Administración, "el movimiento que comenzamos apenas está empezando".



El mandatario también se refirió el asalto al Capitolio que parte de sus partidarios protagonizaron el pasado 6 de enero, y declaró que "todos los estadounidenses estaban horrorizados" por lo ocurrido. En este sentido, enfatizó que "la violencia política es un ataque a todo lo que apreciamos como estadounidenses" y "nunca podrá ser tolerado".



Sobre su mandato, Trump subrayó que asumió las peleas "más duras" y las decisiones "más difíciles", porque para eso lo habían elegido.



"Revitalizamos nuestras alianzas y unimos a las naciones del mundo para enfrentar a China como nunca antes", se jactó el presidente saliente.



Por otro lado, señaló que, gracias a la "audaz diplomacia y al realismo basado en principios" de su Administración, se lograron "una serie de acuerdos de paz históricos en Oriente Medio". "Es el amanecer de un nuevo Oriente Medio y estamos trayendo a nuestros soldados a casa", recalcó Trump.



En particular, el mandatario se mostró especialmente orgulloso de ser "el primer presidente en décadas que no ha iniciado nuevas guerras".



Lea también Mundo El secretario de Estado nominado por Biden promete un EEUU en "primera línea" junto a sus aliados Biden volverá a meter a Estados Unidos en el acuerdo climático de París. También ha seleccionado diplomáticos experimentados que formaron parte de la administración de Barack Obama, un equipo pensado para volver a una política exterior más tradicional.

​