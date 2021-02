Trump es responsable del "más grave crimen constitucional jamás cometido", dicen fiscales

Escucha esta nota aquí

Donald Trump cometió el "más grave crimen constitucional" de un presidente estadounidense, cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el mes pasado, dijeron el lunes los fiscales demócratas en la víspera de su juicio político en el Senado.



"Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos -que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder- es el más grave crimen constitucional jamás cometido", afirmaron los nueve fiscales en el juicio -todos congresistas demócratas- en un documento.

El equipo de defensa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump urgió el lunes al Senado desestimar su juicio político con el argumento de que es constitucionalmente defectuoso, y advirtió que los demócratas están realizando un "teatro político" en lugar de una justicia justa.



"El artículo de acusación presentado por la Cámara es inconstitucional por una variedad de razones, cualquiera de las cuales por sí sola sería motivo de sobreseimiento inmediata", dijeron los abogados de Trump en un escrito de 78 páginas en la víspera de su juicio por los cargos de incitación a disturbios que dejaron cinco muertos en la sede del Congreso de Estados Unidos.



Noticia en desarrollo