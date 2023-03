Trump está "conmocionado", pero dispuesto a "luchar" tras inculpación

"El presidente no será esposado", dijo Joe Tacopina, uno de los letrados, que teme no obstante que sus adversarios se deleiten "haciéndole desfilar".

Trump se declarará no culpable y hay "cero" posibilidades de que acepte un acuerdo de culpabilidad, adelantó Tacopina."Eso no va a suceder. No hay delito".