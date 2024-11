Trump llega a Washington para reunirse con Biden en la Casa Blanca e iniciar transición

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, llegó este miércoles a Washington para reunirse en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el mandatario, Joe Biden, e iniciar oficialmente la transición de poderes.



El jet privado del republicano, apodado 'Trump Force One' y con el nombre de Trump en letras mayúsculas sobre un fondo azul oscuro con una franja roja, aterrizó a las 9.25 hora local (14.25 GMT) en la pista del aeropuerto de la base área Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington.



Desde el aeropuerto, Trump se dirigirá al Capitolio para reunirse con los republicanos de la Cámara de Representantes y su líder, Mike Johnson.



Durante su primer mandato (2017-2021), Trump contó con el control republicano de ambas cámaras del Congreso durante dos años, una situación que parece destinada a repetirse, ya que el Partido Republicano ha recuperado el Senado y va camino de conservar la mayoría en la Cámara Baja.



Sobre las 11.00 hora local (16.00 GMT), Trump se reunirá con Biden en el Despacho Oval de la Casa Blanca, un encuentro al que solo tendrá acceso un grupo reducido de medios para grabar las declaraciones iniciales de los dos políticos, mientras que el resto de la reunión será a puerta cerrada.



Según la prensa estadounidense, el multimillonario Elon Musk, dueño de X y nombrado por Trump al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, le acompañará en parte de su agenda en la capital.



Biden invitó a Trump a la Casa Blanca en una llamada telefónica el 6 de noviembre, día posterior a las elecciones, y el líder republicano aceptó de inmediato. La Casa Blanca anunció el sábado que la reunión sería este miércoles.



Desde que se conocieran los resultados de los comicios, el Gobierno de Biden ha buscado destacar la fortaleza de las instituciones de EE.UU., cuyo funcionamiento Trump ha cuestionado repetidamente, y en un discurso la semana pasada en la Casa Blanca, el presidente prometió garantizar una "transición pacífica y ordenada".



La reunión con Trump forma parte de los esfuerzos de Biden por subrayar la importancia de una transición pacífica, afirmó este martes en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.



"Quiere mostrar al pueblo estadounidense que el sistema funciona, que deben confiar en las instituciones, que aquí las normas importan y que él, como líder, da ejemplo de lo que es una transición pacífica", señaló.



Trump, por su parte, no ha comentado en redes sociales el encuentro con Biden y ha centrado sus últimas horas en designar a los integrantes de su futuro Gobierno, incluida su jefa de gabinete, Susie Wiles, y el que será su "zar de la frontera", Tom Homan.



La reunión se producirá después de que Trump, en 2020, no invitara a Biden a la Casa Blanca tras su victoria electoral. De hecho, el republicano difundió teorías falsas sobre fraude y ni siquiera acudió a su investidura, convirtiéndose en el primer presidente de EE.UU. en no hacerlo desde 1869.