¿Trump, prohibido en Twitter? No lo extrañamos, dice el portavoz de Biden

Escucha esta nota aquí

El equipo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no dedica mucho tiempo a hablar o pensar en su antecesor, Donald Trump, y ciertamente no lo extraña en Twitter, dijo el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca.



La portavoz de Biden, Jen Psaki, fue consultada en rueda de prensa sobre si la prohibición de Trump de expresarse en las redes sociales facilita la negociación del paquete de ayuda por Covid-19 entre Biden y el Congreso.



"Esto puede ser difícil de creer: no pasamos mucho tiempo aquí hablando o pensando en el presidente Trump; el expresidente Trump, para ser muy clara", dijo Psaki a los periodistas.



"Creo que esa es una pregunta que probablemente sea más apropiada para los legisladores republicanos", dijo, en alusión a la presión que solía ejercer el exmandatario a través de Twitter sobre los miembros de su partido.



"Pero no puedo decir que lo extrañamos en Twitter", agregó Psaki sobre Trump, que dejó el poder el 20 de enero.



Cuando se le preguntó si Biden estaba de acuerdo con la suspensión permanente de Trump de su plataforma de mensajería favorita, Psaki respondió: "Esa es una decisión tomada por Twitter".



"Ciertamente hemos hablado y él ha hablado sobre la necesidad de que las plataformas de redes sociales sigan tomando medidas para reducir el discurso de odio", agregó.



Twitter bloqueó a Trump a raíz del asalto de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero, alegando un "riesgo de más incitación a la violencia".



La decisión contra Trump fue condenada por partidarios del expresidente, pero también por algunos defensores de la libertad de expresión, que manifestaron su preocupación por el poder acumulado por las empresas de redes sociales.