Trump promete derogar orden de Biden para cerrar la frontera con México. Esta y 4 noticias más

Si bien Milei ha mostrado flexibilidad con algunas de las propuestas más controvertidas de su campaña, hay una sobre la que ha sido absolutamente tajante, respetándola a rajatabla en su primer semestre al mando: el llamado "déficit cero".

"Si el Estado no gasta más de lo que recauda y no recurre a la emisión, no hay inflación. No es magia", explicó el economista.