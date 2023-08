Trump saca provecho político y económico de histórica foto policial

Para la mayoría de las personas, una foto policial sería una deshonra que querría borrar a toda costa. Para el expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), en cambio, es una oportunidad de marca y un arma política.



Su mirada ceñuda y de apariencia vengativa captada en una cárcel del estado de Georgia el jueves después de ser fichado en un proceso acusado de extorsión y conspiración se ha convertido rápidamente en símbolo de su campaña hacia las elecciones presidenciales de 2024.



Su equipo de campaña lanzó camisetas, tazas, calcomanías y conservadores de bebidas con la primera fotografía policial de un expresidente estadounidense, pocas horas después de que se divulgara la imagen.



En los productos oficiales de su campaña, la foto del líder republicano de 77 años, que le muestra con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada desafiante, está acompañada por la leyenda "Never Surrender" (Nunca rendirse) en letras mayúsculas.



Notablemente falta en la imagen de los productos está la marca de agua de la insignia del sheriff local que apareció en la original publicada por las autoridades.



Si bien una foto así seguramente hundiría a cualquier otro candidato político, para Trump encaja con su narrativa de víctima heroica y desafiante.



"Esta foto policial pasará a la historia como un símbolo del desafío de Estados Unidos a la tiranía", expresaba un correo electrónico de recaudación de fondos enviado por el equipo de "Trump 2024", en el que se pedía a los militantes y seguidores una donación de 47 dólares a cambio de una camiseta con la nueva imagen.



- Imagen poderosa -

El gurú del marketing Daniel Binns dijo que esa foto podría ser una herramienta de marca "enormemente poderosa" para Trump.



"Como especialista en marketing, su genialidad es poder tomar todo lo que se dice, de lo que se le acusa o las imágenes creadas y convertirlo en algo que represente la historia que quiere contar él", explicó Binns a la AFP, director ejecutivo de la consultora de marketing Interbrand Northamerica.



Binns incluso lo comparó con la leyenda "Hope" (Esperanza) que empleó la exitosa campaña presidencial del demócrata Barack Obama en 2008.



"No podría ser más diferente en términos de lo que representa, pero fue una imagen igualmente icónica", enfatizó.



- Marca Trump -

La foto de Trump vestido con su característico traje azul oscuro, camisa blanca y corbata roja sobre un fondo gris es ahora posiblemente una de las fotografías policiales más destacadas de los últimos tiempos, uniéndose a una galería que incluye al exdeportista y actor OJ Simpson y al golfista Tiger Woods.



La aceptación de la imagen por parte de Trump quedó clara cuando la utilizó rápidamente para publicar su primer mensaje en más de dos años y medio en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.



En su publicación Incluyó el lema "Nunca rendirse" y añadió el lema "interferencia electoral", estribillo común para los cuatro casos penales en su contra que calificó como un complot de los demócratas para descarrilar su intento de recuperar la Casa Blanca en las próximas elecciones.



Algunos de sus partidarios más destacados también están utilizando la imagen como arma mientras el Partido Republicano busca arrebatarle la presidencia al demócrata Joe Biden.



"No todos los héroes usan capas", escribió la congresista Lauren Boebert en X, junto a la fotografía policial.



La representante de extrema derecha Marjorie Taylor Greene también utilizó esa imagen y añadió: "Esta es la foto que ganará las elecciones presidenciales de 2024".



Por el contrario, los oponentes demócratas de Trump intentaron utilizarlo para sus propios fines.



"Nadie está por encima de la ley", le escribió el Comité Judicial de la Cámara de Representantes (baja) del Congreso en X.



El año próximo Trump deberá afrontar el proceso judicial en Georgia por cargos de intentar anular las elecciones de 2020, uno de sus cuatro juicios penales pendientes.



Cualquiera que sea su resultado, la foto policial existirá para siempre. Pero la pregunta ahora es: ¿Podría eso perjudicar la marca empresarial Trump en el largo plazo?.



"La marca no quiere tener que ver con la ira y el desafío. Eso es algo como su marca política y funcionará para él a corto plazo, pero la marca Trump en si, general, no trata de eso", subrayó Binns.