Trump "sano y salvo" tras un aparente intento de asesinato en Florida

Las autoridades que intervinieron en la rueda de prensa este domingo no confirmaron si el atacante disparó realmente en dirección del expresidente, pero los agentes del Servicio Secreto sí se enfrentaron al sospechoso.

"No estamos seguros en este momento de si el individuo pudo disparar contra nuestros agentes", dijo Rafael Barros, de esa agencia.

Según él, el sospechoso estaba a entre 275 y 455 metros del expresidente , pero "con un rifle y una mira telescópica como esa, no es una larga distancia", apuntó.

El sheriff William Snyder, del vecino condado de Martin, declaró a la CNN que el sospechoso detenido por las fuerzas del orden tenía "una actitud bastante tranquila e inexpresiva. No mostraba muchas emociones".

La propia Harris dijo que le tranquilizaba saber que se evitó una tragedia. "He sido informada sobre la noticia de disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo", dijo. "La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", añadió.