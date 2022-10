Trump será citado a comparecer ante comisión parlamentaria que investiga asalto al Capitolio

La comisión parlamentaria estadounidense que analiza el papel de Donald Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 votó el jueves por unanimidad convocar al expresidente a comparecer ante sus miembros, al estar "obligado a responder por sus actos".



Donald Trump "es la persona en el centro de la historia de lo que sucedió el 6 de enero. Así que queremos escucharlo", dijo Bennie Thompson durante una audiencia pública.



"Tiene que rendir cuentas. Tiene que responder por sus acciones", agregó.



La comisión se plantea "hacer todo lo posible para contar la historia más completa posible y brindar recomendaciones para ayudar a garantizar que nada como el 6 de enero vuelva a suceder en el futuro", continuó.



La misión del panel, integrado por siete demócratas y dos republicanos, es arrojar luz sobre el comportamiento del presidente antes, durante y después del ataque al Capitolio, que conmocionó al mundo entero.



El 6 de enero de 2021, partidarios de Trump irrumpieron en la sede del Congreso para tratar de evitar que los legisladores certificaran la victoria de su rival demócrata, Joe Biden.



El magnate continúa asegurando sin pruebas que la victoria le fue "robada".



El jueves, antes de su impactante anuncio, la comisión había reconstruido la cronología de los hechos, mostrando que el expresidente había planeado "con mucha anticipación" declararse victorioso en las elecciones de 2020, antes incluso de la divulgación de los resultados.



La legisladora demócrata Zoe Lofgren evocó "un plan premeditado del presidente para declarar su victoria, cualquiera que fuera el resultado real". Su discurso de victoria "fue planeado con mucha anticipación, antes de que se contaran los votos".



"Su intención era clara, ignorar el estado de derecho y permanecer en el poder”, comentó el republicano Adam Kinzinger.



- "Directo a la violencia" -

En apoyo a sus declaraciones, los parlamentarios proyectaron varios videos del exmandatario, de algunos de sus familiares o de exempleados de la Casa Blanca.



En imágenes tomadas justo antes de las presidenciales de 2020 por un equipo danés para un documental, se puede escuchar a Roger Stone, un antiguo aliado del expresidente republicano, decir que no le importa la votación.



"A la mierda la votación, vayamos directo a la violencia", dijo.



Stone, que no ha sido acusado en relación con el 6 de enero, cuestionó la autenticidad de los videos y aseguró que habían sido manipulados.



La comisión también reprodujo la grabación de una llamada de Trump a Brad Raffensperger, secretario de Estado de Georgia, en la que el expresidente dice que "necesita" unas 11.000 papeletas a su nombre, número suficiente para vencer a su rival Biden en este estado del sur.



Reveló igualmente elementos de cientos de miles de páginas proporcionadas por el Servicio Secreto, la policía de élite responsable de la protección cercana de los altos funcionarios del Estado.



Los parlamentarios quieren entender por qué SMS enviados por los agentes el día del asalto fueron eliminados.



Los documentos confirman la evidencia presentada en audiencias anteriores de que Trump enardeció a sus partidarios, a pesar de que se les informó sobre el potencial de violencia, dijo el legislador Adam Schiff.



Desde su creación, la comisión ha interrogado a más de mil testigos, incluidos dos hijos de Donald Trump, y ha pasado el peine fino a decenas de miles de documentos.



Está previsto que el informe de investigación se haga público a finales de año, pero probablemente no antes de las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre, que determinarán qué partido controlará el Congreso durante el resto del mandato del presidente Biden.



Los miembros del panel sugirieron abiertamente que el secretario de Justicia, Merrick Garland, debería acusar a Trump en relación con el ataque al Capitolio.



La propia comisión no ha dicho oficialmente si recomendará remisiones a la justicia.