Trump y su rival DeSantis creen que defender Ucrania no es "vital" para EEUU

El expresidente Donald Trump y su probable rival republicano para la nominación como candidato a las elecciones de 2024 Ron DeSantis afirmaron que defender a Ucrania no es "vital" para Estados Unidos, según un cuestionario publicado el lunes por la noche.



DeSantis, el gobernador de Florida de 44 años, estimó que Estados Unidos "tiene muchos intereses nacionales vitales", pero que "enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos".



Es la primera vez que DeSantis, cuya candidatura a las presidenciales de 2024 se da por sentada, se pronuncia tan claramente sobre la guerra en Ucrania.



DeSantis respondió por escrito el lunes por la noche a Fox News, que preguntó a los principales candidatos presidenciales republicanos sus puntos de vista sobre lo que seguramente será uno de los temas de política exterior en las elecciones del año que viene.



Se les preguntó si oponerse a Rusia era un interés estratégico nacional vital.



Su respuesta demuestra fisuras dentro de un partido que tradicionalmente ha defendido la participación de Estados Unidos en el escenario mundial.



"La financiación virtual de 'cheque en blanco' de la administración (del presidente Joe Biden de este conflicto durante 'el tiempo que sea necesario', sin objetivos definidos ni rendición de cuentas, distrae la atención de los desafíos más apremiantes de nuestro país", agregó DeSantis.



A la misma pregunta Trump respondió: "No, pero lo es para Europa. Pero no para Estados Unidos".



Los republicanos más moderados sostienen que defender a Ucrania y frenar el expansionismo ruso es crucial para los intereses de Estados Unidos.



La posición de DeSantis contrasta con las decisiones que defendió en el Congreso, cuando apoyó la ayuda militar a Ucrania después de que Rusia anexionara la península de Crimea en 2014. También respaldó una resolución que presionaba al entonces presidente Barack Obama para que proporcionara armas con el fin ayudar a Kiev a "defender su territorio soberano".



Muchos expertos militares y analistas creen que el presidente ruso Vladimir Putin apuesta que Estados Unidos se cansará de ayudar a Ucrania.



"La principal esperanza de Putin se basa en que Donald Trump regrese al cargo en 2025", escribió Jonathan Chait de New York Magazine en febrero. "Ahora tiene una segunda opción si Trump falla en las primarias. Las probabilidades de que Putin termine la guerra son cada vez mayores".