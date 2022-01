Twitter bloquea cuenta de legisladora republicana en EEUU por publicaciones sobre covid-19

Escucha esta nota aquí

Twitter informó este domingo que suspendió permanentemente la cuenta personal de la congresista republicana estadounidense Marjorie Taylor Greene por violar la política de desinformación sobre el covid-19 de la plataforma virtual.



La red social anunció que bloqueaba la cuenta personal de Greene [email protected] por repetidas violaciones a su política de desinformación sobre el covid-19. Si bien aún tiene acceso a su cuenta oficial - @RepMTG -, la legisladora usaba con más frecuencia su cuenta personal.



"Suspendimos permanentemente la cuenta referida (@mtgreenee) por repetidas violaciones a nuestra política de desinformación sobre el covid-19", dijo Twitter en un comunicado enviado a la AFP.



"Hemos sido claros (...) respecto a que suspenderemos permanentemente cuentas por violaciones reiteradas de esa política", añadió.



Twitter no especificó lo que publicó Greene en su cuenta.



La legisladora por el estado de Georgia es una ferviente seguidora del expresidente republicano Donald Trump y sus falsas teorías de que la elección de 2020 le fue robada, y también es conocida por hacer publicaciones antivacunas y otras declaraciones falsas sobre la pandemia de coronavirus.



Tras su suspensión, Greene divulgó un comunicado por la plataforma Telegram en el cual aseguró que Twitter es "un enemigo de Estados Unidos y no puede soportar la verdad. Eso está bien, le mostraré a Estados Unidos que no los necesitamos y que es tiempo de derrotar a nuestros enemigos".



La política de Twitter sobre el covid-19 usa un sistema de faltas en el que las sanciones van escalando gradualmente por distintas violaciones.



Twitter ya había sancionado a Greene con anterioridad, por ejemplo con una suspensión temporal en agosto.



El sábado, la republicana había publicado en Twitter que las muertes por vacunación solían ser tomadas en serio en Estados Unidos pero ahora "una extremadamente alta cantidad de muertes por vacuna contr el covid son ignoradas".



Hace un año, Twitter había prohibido la cuenta de Trump en la plataforma tras la invasión del Capitolio, sede del Congreso de EEUU, por una multitud de sus seguidores, el 6 de enero de 2021, que buscaban interrumpir la certificación de la victoria lograda en las elecciones de noviembre de 2020 por su rival demócrata, Joe Biden.