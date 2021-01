Twitter bloquea la cuenta de Trump por 12 horas, amenaza con una suspensión permanente

Escucha esta nota aquí

Twitter bloqueó este miércoles la cuenta del presidente saliente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de remover una serie de mensajes sobre los disturbios que tuvieron lugar en el Capitolio. En ellas, el mandatario saliente instó a sus seguidores a dejar las inmediaciones del Congreso, pero los llamó patriotas y volvió a rechazar sin pruebas su derrota en las elecciones presidenciales.



La red social informó que deberá eliminar tres mensajes y que la cuenta permanecerá bloqueada durante 12 horas después de ello. “Si no sucede, la cuenta permanecerá bloqueada”, informó la compañía fundada por Jack Dorsey. Es la primera vez que la compañía toma una decisión de esta naturaleza.



En un breve comunicado, Twitter indicó a su vez que “futuras violaciones de las reglas, incluyendo las políticas de integridad cívica y amenazas violentas, tendrán como consecuencia la suspensión permanente” de la cuenta del mandatario saliente.



La decisión tuvo lugar poco después de que la red social quitara unilateralmente esos mensajes, una acción que también fue tomada por Facebook.



En la más reciente, Trump dijo que las violentas acciones son “algo que sucede cuando una sagrada victoria absoluta les es quitada de manera tan poco ceremoniosa y violenta”. También que sus partidarios han sido “tratados mal y de manera poco justa por mucho tiempo”. Y volvió a pedirles que “vayan a casa con amor y en paz”. “¡Recuerden este día para siempre!”, concluyó.



En la anterior, en tanto, había publicado un video en el que expresó: “Sé que están doloridos por cómo nos robaron la elección pero es tiempo de que vayan a casa en paz”, dijo Trump en un video publicado en Twitter más de dos horas después del asalto a la sede del Legislativo. “Tenemos que tener paz. Tenemos que tener ley y orden (...) No queremos a nadie herido, es un período muy difícil”.



“Esta fue una elección fraudulenta, pero no podemos hacerle el juego a esta gente. Necesitamos paz, así que vayan a casa. Los queremos, son muy especiales”, dijo el presidente, después de que el mandatario electo, Joe Biden, cuya victoria debía quedar ratificada este miércoles en el Congreso, compareciera y pidiera a Trump llamar al cese de la violencia.