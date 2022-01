UE reimpone restricciones a pasajeros de Argentina, Australia y Canadá

Escucha esta nota aquí

El Consejo de la UE anunció este lunes haber retirado a Argentina, Australia y Canadá de la lista de países cuyos ciudadanos podían ser admitidos en viajes no esenciales, y les reimpuso restricciones a la circulación.



A causa de la pandemia de coronavirus, la Unión Europea cerró sus fronteras en marzo de 2020 a viajes no esenciales y desde entonces actualiza periódicamente una lista de países desde donde los pasajeros son admitidos.



En un comunicado, el Consejo de la UE informó que "actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista".



"Los viajes no esenciales a la UE desde países o entidades que no figuran" en el listado aprobado "están sujetos a restricciones de viaje temporales", apuntó la nota.



No obstante, el comunicado apunta que "esto es sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros levanten la restricción temporal de viajes no esenciales a la UE para viajeros con todas las vacunas".



Por el momento solamente cuatro naciones latinoamericanas están incluidas en la lista de países sobre los que la UE "debería gradualmente levantar restricciones de viaje": Chile, Colombia, Perú y Uruguay.



En la elaboración de este listado los peritos de la UE se basan en particular en la situación epidemiológica del país en cuestión, el número de contaminaciones, el progreso de las campañas de vacunación, así como la fiabilidad de los datos.



China está técnicamente incluida en la lista de la UE pero bajo la mención de "sujeto a condición de reciprocidad".



Este listado es considerado una recomendación de la UE a los países del bloque. Así, los países miembros pueden adoptar normativas especiales para la aceptación de pasajeros.