Último debate presidencial de México, opacado nuevamente por ataques personales

"Eso no es un apodo ni un insulto, sino es una descripción de hechos", dijo Gálvez, tras referirse a Sheinbaum como "narcocandidata".

Ataques

"Los mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras (...) No voy a caer, en este caso, en provocaciones", dijo Sheinbaum, quien, no obstante, contraatacó a la candidata de la alianza de partidos tradicionales PRI, PAN y PRD.