Ultraconservadores en Chile impugnan a ministro de Educación por agenda de género

Diputados de derecha de Chile iniciaron este lunes un juicio político contra el ministro de Educación del gobierno de izquierda de Gabriel Boric, acusado de impulsar una agenda de defensa de las minorías "de género" en el sistema de enseñanza del país.



El juicio político contra el ministro Marco Antonio Ávila, se produce en pleno resurgimiento conservador en Chile, especialmente tras el triunfo del Partido Republicano, de extrema derecha, en las elecciones del Consejo Constitucional del 7 de mayo.



El texto en contra del ministro, promovido inicialmente por los republicanos, contempla siete acusaciones sobre su desempeño, como la supuesta infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos por la puesta en marcha de las "Jornadas de Educación No Sexista" o por las guías "Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas".



También resiente que se hable de una lógica de "alfabetización en la sexualidad" y se acusa la "inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo".



Al ser consultado sobre la ofensiva en su contra, Avila aludió a posibles motivaciones por su orientación homosexual.



"Todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas (para presentar la acusación constitucional) a las que no sean exclusivamente asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera (ministerio)", dijo el ministro.



"Él está siendo víctima de una persecución encarnizada sin ningún fundamento por algunos parlamentarios o personeros de derecha que tienen rasgos homofóbicos", aseguró el diputado socialista Leonardo Soto.



Cuando diputados opositores anunciaron su intención de presentar la acusación alegaron que la agenda del ministerio de Educación se debía a la orientación sexual de Ávila.



"Entendemos la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entendemos es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país", dijo el diputado Sergio Bobadilla, de la derechista Unión Demócrata Independiente.



Tras la presentación, la Cámara de Diputados votará la acusación el 11 o 12 de julio. De ser aprobada, el juicio pasará al Senado.



Ávila es el sexto ministro de Educación que es sometido a una acusación constitucional en los últimos 30 años. Solo dos de ellos fueron destituidos: Yasna Provoste, en 2008, y Harald Beyer, en 2013.