Un arca de Noé gigante sirve de vitrina para los creacionistas de EEUU

La mayoría de los visitantes son creacionistas. "Mi esposo y yo creemos que la Tierra tiene 6.000 años", explica sencillamente Suzanne Swindle, ejecutiva de 37 años que llegó desde Atlanta para enseñarle a su hija de 4 años que la Biblia "no es solo un cuento".



Sin embargo, no niega que las especies "se adapten a su entorno", uno de los pilares de la teoría de la evolución de Darwin.



Del mismo modo, Mike Barrington, exmilitar de 70 años residente en Luisiana, dice ser creacionista, pero agrega: "Esta historia de los dinosaurios es nueva para mí".



Estas contradicciones se reflejan en los sondeos. Según una encuesta de Gallup de 2019, 40% de los estadounidenses creen que Dios creó el hombre hace menos de 10.000 años.



Pero el instituto Harris hizo preguntas más sutiles y obtuvo una cifra más baja, de alrededor de 15 a 17%, señala Adam Laats, historiador en la Universidad de Binghamton y autor del libro "Creationism USA".



Para él, esta diferencia se debe a que decirse creacionista en Estados Unidos "va más allá de la religión o de la ciencia: es un marcador de identidad en una guerra cultural mucho más amplia".



"Alguien podría decir: 'Supongo que soy creacionista porque no me gusta la pornografía, no quiero el derecho al aborto ni los derechos LGBTQ'".



Para Laats, décadas de conflicto sobre qué instituciones son confiables en Estados Unidos - desde la justicia y la política hasta la ciencia y los medios -, crearon "ideas radicalmente diferentes sobre la verdad y la realidad".



"Anarquía"