Un británico desaparecido tras haber sido detenido por los talibanes en Kabul

Escucha esta nota aquí

Un ciudadano británico se encuentra desaparecido tras haber sido arrestado por los talibanes en Kabul, según informó este viernes el diario Daily Mirror.



Grant Bailey, en la cincuentena, quien trabaja para una oenegé en Afganistán, no ha dado noticias desde el sábado y su detención fue hecha a punta de pistola, de acuerdo a una fuente de seguridad británica citada por la publicación.



"Estamos al corriente de la detención de un ciudadano británico en Afganistán y mantenemos contacto con su familia para apoyarla", indicó por su parte un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores en Londres.



Tras ser contactados, funcionarios talibanes no respondieron de inmediato.



La preocupación crece puesto que no se sabe qué le ocurrió, dónde se encuentra detenido y porqué, según el Daily Mirror, que señala que Bailey habría regresado a Afganistán en septiembre, tras la nueva toma del poder en ese país por parte de los talibanes.