Un exresponsable de la BBC dimite de la National Gallery por entrevista de Lady Di

Un exresponsable de la BBC, criticado por su "lamentable ineficacia" en la investigación sobre la manipulación de un periodista para obtener un entrevista con la princesa Diana de Gales en 1995, dimitió el sábado como presidente de la National Gallery británica.



El periodista de la BBC Martin Bashir engañó a Lady Di para que concediera una entrevista televisiva en 1995, en la que habló de sus problemas matrimoniales con el príncipe Carlos, concluyó el jueves una investigación independiente.



Tony Hall, que dirigió la investigación sobre la entrevista y más tarde fue director de la BBC, anunció su dimisión el sábado.



"Como dije hace dos días, lamento mucho los acontecimientos de hace 25 años y creo que el liderazgo significa asumir la responsabilidad", dijo en un comunicado publicado por el museo londinense.



"Siempre he tenido un fuerte sentido del servicio público y está claro que mi continuidad en el cargo sería una distracción para una institución que me importa profundamente", añadió.



En el informe publicado el jueves, el exjuez del Tribunal Supremo John Dyson no solo fustigó al periodista Martin Bashir por utilizar documentos falsos para convencer a Lady Di de concederle la entrevista, sino también a la dirección de la radiotelevisión pública británica por su gestión del caso.



La explosiva entrevista, una de las mayores primicias del siglo XX, vista por 22,8 millones de espectadores en su momento, propulsó al estrellato al hasta entonces desconocido Bashir, que hace una semana dejó la BBC alegando motivos de salud.