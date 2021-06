Un fallo global deja sin servicio a numerosos sitios web en el mundo

Escucha esta nota aquí

Por RFI

Varios sitios web, incluyendo los de grandes medios de comunicación e instituciones, experimentaron problemas de acceso este martes 8 de junio por la mañana. El problema se debe al parecer a una avería en Fastly, un proveedor de servicios informáticos que ayuda a distribuir contenidos a nivel internacional.



Todavía no se conoce el motivo exacto del incidente, pero varios sitios web de todo el mundo estaban inaccesibles, incluidos los de medios de comunicación importantes como el New York Times, Le Monde, CNN, The Guardian y el Financial Times. En Francia, varios sitios web de noticias estuvieron afectados: Euronews, el semanario L'Obs y varios sitios del grupo Le Monde, entre ellos el diario Le Monde y el semanario Télérama.

También se vieron afectados sitios institucionales, como gov.uk del gobierno británico, que incluye ministerios y permite a los usuarios realizar trámites relacionados con los servicios públicos, o el sitio de la Casa Blanca, brevemente.

La mayoría de los sitios indicaban "Error 503 Service Unavailable" o "Connection Failure". El sitio web de Amazon y la plataforma Reddit tampoco funcionaban correctamente.

Se sospecha un "fallo generalizado"

Poco antes de las 11 de la mañana GMT, la mayoría de los sitios parecían ser accesibles de nuevo, a pesar de cierta lentitud, algo que confirmó la empresa estadounidense probablemente en el origen del problema, Fastly, un proveedor de servicios informáticos. El sitio web especializado Down Detector habló de "informes" acerca de "un fallo generalizado en Fastly".

Fastly es una de esas empresas poco conocidas, pero estratégicas, que ayuda a los editores de sitios web a distribuir sus contenidos a nivel internacional con un sistema de sitios espejo del sitio original. Su servicio –como el de sus competidores Akamai, Cloudflare...– permite evitar que todas las peticiones dirigidas a un sitio web converjan en el mismo lugar creando atascos, y así ganar en velocidad.

Los sitios que difunden contenidos audiovisuales y los sitios de medios de comunicación son grandes clientes de estas redes de distribución de contenidos (Content Delivery Network, CDN), ya que por su naturaleza tienen que hacer frente a picos de conexión muy grandes.

Empresas como Fastly gestionan cientos de miles de millones de solicitudes al día y, por tanto, desempeñan un papel muy importante en el enrutamiento. Fastly tuvo unos ingresos de 291 millones de dólares en 2020. La empresa tiene su sede en San Francisco.