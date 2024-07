Un fallo informático a gran escala afecta a una multitud de compañías en todo el mundo

Las emisiones de la cadena británica Sky News se vieron interrumpidas y en Australia, la cadena nacional ABC declaró que sus sistemas se habían visto afectados por un fallo "importante".



Según la agencia de ciberseguridad francesa, la ANSSI, "no hay evidencia que sugiera que esta interrupción se deba a un ciberataque".



La empresa australiana de telecomunicaciones Telstra sugirió que los cortes se debían a "problemas globales" que afectaban al software suministrado por Microsoft y la empresa de ciberseguridad CrowdStrike.



Por su parte, la autoridad nacional de ciberseguridad de Australia afirmó que el "apagón a gran escala" estaba relacionado con una "plataforma de software de terceros" y que aún no disponía de información para sugerir la participación de hackers en la incidencia global.



En un comunicado, el gigante tecnológico estadounidense Microsoft afirmó que estaba tomando "medidas" para solventar la situación. "Nuestros servicios siguen viendo mejoras continuas mientras seguimos tomando medidas de mitigación", escribió la empresa en la red social X.



No está claro si los problemas mencionados por Microsoft están relacionados con los fallos informáticos registrados a nivel global. CrowdStrike no pudo ser contactado de inmediato.