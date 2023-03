Un hombre condenado en Países Bajos por quitarse el preservativo sin consentimiento

Un tribunal neerlandés condenó este martes a un hombre a prisión condicional por haberse retirado el preservativo, sin consentimiento, mientras mantenía relaciones sexuales, una práctica conocida como "stealthing".



Se trata de la primera pena impuesta para castigar esa práctica en los Países Bajos.



El acusado, de 28 años, se declaró culpable de coerción ante el tribunal de Róterdam, reconociendo que se había retirado el condón en secreto pese a que la persona con quien estaba teniendo relaciones le había indicado previamente que no quería tener sexo sin protección.



"Esta acción también se llama 'stealthing'", declaró el tribunal en un comunicado.



"De este modo, él expuso [a la mujer] a contraer enfermedades de transmisión sexual y a un embarazo no deseado", añadió.



Los jueces consideraron que no hubo violación porque existía "un acuerdo entre el sospechoso y la denunciante sobre la penetración sexual" y que la coerción solo atañía al hecho de no usar preservativo.



El hombre fue condenado a tres meses de prisión condicional y a 1.000 euros (1.070 dólares) de multa.



La legislación neerlandesa no estipula nada contra el "stealthing" y este fue uno de los primeros procesos en los Países Bajos por esta práctica, indicó el grupo de radiodifusión público NOS, añadiendo que en otros países como Alemania, Suiza y Nueva Zelanda también se emitieron fallos similares.



En 2021, California se convirtió en el primer Estado estadounidense en prohibir esa práctica.