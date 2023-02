"Un infierno", la vida rota de los ucranianos tras un año de guerra

Cerca de 8 millones de refugiados en Europa, 5,4 millones de desplazados internos; 17,6 millones de personas -en torno al 40% de la población- dependientes de ayuda humanitaria; 30% de empleos destruidos; infraestructuras esenciales, como el agua potable, energía o calefacción destruidas.



Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cerca del 40% de los ucranianos no tiene suficiente comida y más de la mitad de los niños han tenido que abandonar sus hogares. Muchos menores no acompañados se enfrentan a "graves riesgos de violencia, abuso y explotación", recordó.



"Un año de sufrimiento inhumano para el pueblo ucraniano cuya resistencia y valor suscitan la admiración", comentó la ministra francesa de Relaciones Exteriores, Catherine Colonna. "Un año de exacciones, ejecuciones, bombardeos a civiles, torturas, violaciones, secuestros y deportación de menores".



"Al menos 6.000 menores ucranianos secuestrados y llevados a Rusia", dijo por su parte el secretario de Estado Antony Blinken.



"Día tras día, con estas atrocidades rusas, es fácil anestesiarse ante el horror, perder nuestra capacidad de sorprenderos o indignarnos. Pero no podemos dejar que los crímenes perpetrados por Rusia se conviertan en la nueva normalidad", agregó, esperando que los responsables respondan por sus actos.



"Ucrania no es una víctima", respondió el embajador ruso ante la ONU Vassili Nebenzia. "No podemos aceptar un nido de avispas rusófobas en nuestras fronteras", sostuvo.



Pero como recordó Guterres, Ucrania no es la única que ha sufrido por la guerra: "La Federación rusa también sufre las letales consecuencias" del conflicto.