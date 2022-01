Un rinoceronte vuelve a la naturaleza tras brutal ataque de cazadores en Sudáfrica

Escucha esta nota aquí

Un rinoceronte de diez años, cuyo cuerno fue brutalmente extirpado por cazadores, fue devuelto a la naturaleza el lunes en Sudáfrica tras ser sometido a más de 30 operaciones en seis años para rehabilitarlo.



El animal fue encontrado tambaleándose cerca del límite de una reserva, tras ser brutalmente desfigurado para quitarle el cuerno, al cual se le atribuyen cualidades medicinales en Asia.



Los rescatistas lo bautizaron como Sehawukele, que significa "que Dios tenga piedad de nosotros".



"Creemos que el próximo paso es devolverlo a la naturaleza en un campamento de 2.000 hectáreas donde colocamos a dos hembras", indicó John Marais, un veterinario que dirige la ONG Saving the Survivors.



Los rescatistas indicaron que el animal fue liberado el lunes en una localidad que no fue divulgada para evitar futuros ataques.



Los cazadores furtivos mataron a cerca de 249 rinocerontes en Sudáfrica en los primeros seis meses de 2021, 83 más que en la primera mitad de 2020.



Todavía no están publicados los datos de todo el año, pero en las primeras dos semanas de diciembre 24 animales fueron abatidos.



