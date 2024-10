Un sector de transportistas de Perú evalúa convocar a un paro nacional indefinido

Representantes de la Alianza Nacional de Transportistas de Perú anunciaron este viernes que evalúan la posibilidad de convocar a un paro nacional indefinido en Perú por la negativa del Congreso a revisar la modificación de la ley sobre crimen organizado, entre otras normas, que consideran contraproducentes para combatir la inseguridad ciudadana.



El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, declaró a los periodistas que el Congreso no va a derogar esas leyes, a pesar de que anunciaron su debate en un pleno programado para este día.



Campos se quejó de que el Parlamento les hizo "esperar horas" para el supuesto debate de las leyes, pero que finalmente no llegaron a tener los votos necesarios para ponerlas nuevamente en debate, según les adelantaron varios legisladores con los que se reunieron este viernes.



"Este Congreso corrupto nos está demostrando que se está blindando (protegiendo)", pero "el pueblo se merece respeto", anotó.



"Hoy estamos conformando una comisión para ir a paro nacional indefinido" en el que convocarán a todas las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles para reclamar su "derecho a la vida", anunció Campos.



El pleno del Parlamento puso en el debate varios proyectos de ley presentados para modificar los alcances de la ley de crimen organizado, pero finalmente en la votación rechazó una cuestión previa que iba a dar paso a la votación definitiva.



Tras el anuncio de Campos y otros dirigentes transportistas, la Policía Nacional se acercó a los exteriores del Congreso, donde estaban reunidos, para retirarlos del lugar, haciendo uso de gases lacrimógenos.



En este segundo día de paro de transportes en Lima y la vecina provincia del Callao, hubo varias empresas que no se sumaron a la protesta y salieron a trabajar, aunque en menor número y se mantuvo las aglomeraciones de personas y retrasos en los paraderos del cono norte y este de la capital.



Algunos puntos del distrito de Los Olivos tuvieron mayor presencia de manifestantes, que bajaron a los pasajeros de los buses que circulaban, y hubo algunos enfrentamientos con la Policía y efectivos del Ejército, que salieron a apoyar en la seguridad ciudadana.



El Ministerio Público informó que abrió investigación preliminar contra William Quispe, de 30 años, quien habría lanzado piedras a los buses de la empresa de transporte Cruz del Centro, en el distrito de Carabayllo.



El investigado se encuentra detenido por la presunta comisión de los delitos de daño (formas agravadas) y disturbios, motivo por el cual se dispuso varias diligencias para el esclarecimiento de los hechos, indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X.