Una avería informática provoca caos en el tráfico aéreo de EEUU

Una avería informática obligó este miércoles al regulador de aviación civil de Estados Unidos (FAA) a suspender temporalmente todas las salidas de vuelos domésticos, pero por el momento la Casa Blanca descarta un ciberataque.



La FAA levantó la prohibición que impedía despegar a todos aviones e informó en un tuit que "se están reanudando gradualmente" las operaciones en todo el país. La avería, que comenzó el martes por la noche, afectó a un sistema de información crucial para pilotos y tripulaciones. "Continuamos investigando la causa", aseguró la FAA.



Todos los vuelos domésticos se suspendieron con la excepción de los aeropuertos de Newark Liberty (suburbio del oeste de Nueva York) y Atlanta, donde se reanudaron antes para evitar una fuerte congestión del tráfico.



El presidente Joe Biden dijo haber hablado con el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, pero que por el momento se desconoce el origen de la falla. "Los aviones pueden seguir aterrizando de forma segura, pero no despegar por el momento", había dicho Biden. Aunque los reguladores "no saben cuál es la causa", esperan tener una idea dentro de unas horas, agregó. Buttigieg dijo en Twitter que pidió una investigación sobre lo sucedido.



La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó en Twitter que actualmente "no hay señales de que se trate de un ciberataque".



De Baltimore a Otawa

Varios aeropuertos de América del Norte, entre ellos los de Ottawa, Baltimore y Austin, advirtieron que se preveían retrasos y pidieron a los usuarios que se informen antes de acudir al aeropuerto.



La compañía estadounidense United Airlines confirmó en un comunicado que levantó la suspensión y que los vuelos se reanudaron. "Los clientes pueden seguir experimentando retrasos y cancelaciones mientras trabajamos para restaurar nuestro programa, y deben consultar" la aplicación o el sitio web de la compañía para obtener información sobre su vuelo, agregó.



"Monitoreamos la situación de cerca y trabajamos con la FAA para minimizar los trastornos", señaló por su lado American Airlines en otro comunicado.



Este episodio recuerda el caos desencadenado en Navidad por una ola de frío extremo acompañada de nevadas, que se prolongó durante varios días con cancelaciones en cascada de la compañía Southwest.



El sistema Notice To Air Missions (NOTAM), afectado por la avería, se utiliza para transmitir información a las tripulaciones sobre riesgos, la situación en los aeropuertos y otros datos importantes.

El sistema es "esencial en la información requerida para las operaciones tierra/aire", explicó a la AFP Michel Merluzeau, analista del gabinete AIR. "Esto puede incluir información del aeropuerto, actividades especiales como operaciones militares o restricciones temporales de vuelo".



Había casi 4.600 vuelos retrasados según el sitio de seguimiento Flight Aware. No está claro cuántos de ellos se deben a la interrupción. Se espera que este miércoles despeguen de Estados Unidos un total de 21.464 vuelos, en su gran mayoría domésticos, según cifras de la firma especializada Juliett Alpha. Alrededor de 2 millones de pasajeros se ven potencialmente afectados por el incidente.