Una categoría para los no binarios en el maratón de Londres de 2023

Los organizadores del maratón de Londres, una de las pruebas más prestigiosas de la especialidad, anunciaron este miércoles que han abierto una categoría para los atletas no binarios en la edición que se desarrollará en 2023.



Los participantes no tendrán que elegir entre las categorías masculina o femenina, sino que podrán decidir una tercera posibilidad, ya que habrá tres opciones ofrecidas a los atletas: masculina, femenina y no binarios.



"Sabemos que hay todavía muchos cambios a realizar, pero éste muestra nuestro compromiso a hacer de Londres un evento abierto a todos", indicó el director de la carrera, Hugh Brasher, en un comunicado.



El martes, el maratón de Boston anunció que creó una categoría "no binarios" para los atletas que deseen participar en la prueba.



El maratón de Londres se desarrollará el 2 de octubre. En 2023, la prueba se disputará en abril por primera vez desde hace cuatro años.