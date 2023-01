Una comunidad literaria pensó que estaba muerta, pero su deceso fue parte de un engaño

Susan Meachen, escritora estadounidense que supuestamente había fallecido en 2020, reapareció a través de una publicación en un grupo de lectura de Facebook para revelar que, en realidad, no estaba muerta, según la revista Rolling Stone. La autora eligió un grupo creado por ella, The Ward, para realizar la confesión.

“Debatí un millón de veces y todavía no estoy segura si es correcto o no”, escribió el 2 de enero.

“Mi familia hizo lo que pensó que era mejor para mí y no puedo culparles por ello. Estuve a punto de morir de nuevo por mis propias manos, y ellos tuvieron que volver a pasar por ese infierno. Volver a The Ward no significa mucho, pero ahora estoy en un buen lugar y espero volver a escribir. Que empiece la diversión”, concluyó el post de la escritora.