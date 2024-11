Una marea humana toma el centro de Valencia para exigir la dimisión de Mazón tras la tragedia ocasionada por la dana

Una marea humana -130.000 personas según la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana- ha tomado este sábado las principales calles y plazas del centro de la ciudad de Valencia para protestar por la gestión de la tragedia ocasionada por la dana y exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y de todo su Consell.



Once días después de las inundaciones que causaron más de 200 víctimas mortales y miles de damnificados en la provincia, los manifestantes han expresado su "rabia" en las calles por la actuación de las autoridades.



Convocada por 65 entidades, entre organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de izquierda de la Comunitat Valenciana y respaldada por otras 83, la marcha ha partido a las 18:10 desde la plaza del Ayuntamiento y ha concluido cerca de una hora y media después frente al Palau de la Generalitat.



La marcha se ha desarrollado sin incidentes de gravedad, a excepción del lanzamiento de algunas bengalas y barro contra el Consistorio, que se ha producido tras el arranque de la cabecera, y que ha requerido la intervención de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional, aunque sin que se hayan producido, por el momento detenciones.



También se ha lanzado barro y pintura contra el Palau de la Generalitat, en cuyas paredes se han realizado también varias pintadas y se ha depositado buena parte de las pancartas.



La cabecera ha avanzado muy lentamente por el centro de la ciudad hasta poder llegar a su destino debido a la multitud que ocupaba el recorrido y que apenas ha podido avanzar.



Durante la marcha han sido incesantes los gritos de "El president a Picassent" (en alusión a la cárcel de Valencia), "Mazón dimite, sal del escondite" o "el pueblo unido jamás será vencido", mientras que personas de todas las edades, algunas con lágrimas en los ojos, han mostrado carteles con frases como "Barramos a Mazón como al fango", "Tu incompetencia mata", y se han escuchado también algunas voces que pedían la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



Uno de los momentos más emocionantes de la manifestación ha sido la llegada de la cabecera a la Plaza de la Virgen, donde la multitud que esperaba -porque no había podido avanzar- ha prorrumpido en aplausos y una de las personas que sostenía la pancarta de cabecera ha gritado "¡No nos avisaron a tiempo, asesinos!".



Finalmente, a las 19:45 horas la cabecera ha alcanzado la sede del Gobierno valenciano, frente a la que se habían colocado botas embarradas de fango, y se ha guardado un respetuoso minuto de silencio por todos los muerto en la riada, momento en el que solo se ha oído el vuelo del helicóptero que vigilaba la protesta.



A continuación, tres afectadas han leído un manifiesto -interrumpidas por aplausos y gritos de 'vergüenza'-, en el que se ha afirmado que el 29 de octubre empezó "el peor episodio de la historia de las ignominias políticas y de las tragedias humanas" de la Comunitat Valenciana, que está aún de duelo.



Han exigido también la dimisión del president Mazón, la incoación de oficio del procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades por "las consecuencias evitables de la catástrofe", y la dimisión de un Gobierno valenciano "incompetente que ha demostrado no saber estar a la altura de las circunstancias".



Han acusado a la Generalitat de haberse "limitado a intentar tapar la negligencia ante esta crisis" y condenado "sin paliativos el retraso inexplicable" en la llegada de los cuerpos de emergencia a las zonas afectadas por la "falta de agilidad y coordinación" entre la Administración autonómica y estatal, que dejó al pueblo valenciano "cinco días abandonado a su suerte".



Han criticado también al Gobierno del Estado, "que tendría que haber presionado de manera contundente e inmediata al Gobierno valenciano ante su inacción para intervenir con todos los efectivos disponibles y ayudar la ciudadanía a reconstruir sus vidas".



Al acabar la lectura, y cuando todavía había gente en el punto de partida de la manifestación, se ha interpretado la 'muixeranga' (canción tradicional valenciana) y se ha dejado la pancarta principal ante el Palau de la Generalitat.



La manifestación había sido convocada por entidades como Acció Cultural del País Valencià, BEA, Ca Revolta, CNT València, Comisión Ciudad Puerto, la coordinadora de Memoria Democrática, Escola Valenciana, Fampa València, Intersindical, Lambda y varias asociaciones vecinales.