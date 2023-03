Una mujer mata a 3 niños y 3 adultos al abrir fuego en colegio de EEUU

Una joven armada con "al menos" dos rifles de asalto y una pistola abrió fuego este lunes en un colegio de primaria de Nashville, en el sur de Estados Unidos, y mató a tres niños y tres adultos antes de ser abatida, informó la policía.



Armada con al menos dos rifles de asalto y una pistola, la atacante entró por la mañana en las instalaciones del colegio cristiano privado "The Covenant School", explicó el portavoz de la policía local, Don Aaron, en rueda de prensa.



Los policías acudieron al lugar y tras escuchar disparos en el piso de arriba subieron "inmediatamente" y "mataron" a la atacante, dijo. La joven "que aparenta menos de 20 años", efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento.



"Tres alumnos y tres adultos resultaron heridos de muerte", afirmó Aaron, que asegura que no hay más víctimas. La escuela "The Covenant" tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados.



Varios funcionarios del estado de Tennessee se declararon consternados en las redes sociales. "Estoy devastado y desconsolado por la trágica noticia", tuiteó el senador republicano Bill Hagerty.



Los tiroteos mortales son frecuentes en Estados Unidos, donde hay unos 400 millones de armas de fuego en circulación.