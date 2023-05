Una mujer soltera apela ante justicia china para congelar sus ovocitos

Una mujer soltera que quiere congelar sus ovocitos apeló este martes ante la justicia china, después de que un tribunal le denegara esta posibilidad en primera instancia, ya que en el país esta técnica está reservada a parejas casadas.



El caso de Xu Zaozao, de 35 años, recibe mucha atención mediática en China, ya que los derechos de las mujeres y la alarmante caída de la natalidad son un tema del debate público.



La mujer afirma que quiere congelar sus ovocitos para tener la posibilidad de tener un hijo sin una pareja, si finalmente no encuentra un compañero.



"Espero que más gente reconozca el hecho de que existe una diversidad de mujeres solteras, que tienen el derecho a la autonomía en materia reproductiva, y a tomar decisiones sobre sus cuerpos", declaró Xu fuera del tribunal ante una multitud de periodistas.



Xi inició esta batalla legal en 2018 cuando quiso congelar sus ovocitos en un hospital de Pekín, un procedimiento que está restringido exclusivamente a parejas casadas con problemas de infertilidad.



Ante la negativa del centro médico, la mujer acudió a la justicia, pero perdió el proceso en primera instancia en 2022.



Pero desde entonces, ha habido cambios en la sociedad.



China registró el año pasado la primera caída de su población en seis décadas debido a las bajas tasas de fertilidad y desde entonces el gobierno incita a los ciudadanos a procrear.



La provincia de Sichuan anunció en enero que va a permitir que las personas solteras inscriban a sus hijos, un hito, ya que en China para realizar este trámite el matrimonio es un requisito indispensable.



Esta apertura "me da esperanza" de que se tengan más en cuenta los derechos de las mujeres, explicó este martes Xu.



"Sé que no tenemos muchas posibilidades de ganar, porque este tema tiene un gran impacto en la sociedad", reconoció.



"Pero, esto genera un debate público y las mujeres solteras han podido hablar abiertamente", afirmó.



La congelación de los ovocitos tiene por objeto preservar la fertilidad y el procedimiento consiste en extraerlos y congelarlos para un embarazo en el futuro.