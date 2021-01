Una niña de cuatro años encuentra una valiosa huella de dinosaurio en Gales

Lily Wilder es una niña de cuatro años que se topó con una huella muy bien conservada mientras estaba paseando con su padre, Richard, por una playa de Gales, en el Reino Unido. Su hallazgo podría ayudar a los científicos a entender mejor cómo caminaban los dinosaurios hace 220 millones de años, reportó el portal mundo.sputniknews.com.

Tras volver a casa su padre enseñó la foto de la huella a su esposa, Sally. Richard creía que era demasiado bueno para ser la verdad, declaró su esposa.

"Pensé que era increíble. Me ayudaron a contactar con unos expertos que se encargaron de ello", señaló la mujer.

El fósil fue hallado dentro de un bloque de piedra en la bahía Bendricks. El sitio es muy conocido por las huellas de dinosaurios que frecuentemente se encuentran por la zona.

La nueva huella mide algo más de 10 centímetros, y es probable que la hubiese dejado un dinosaurio bastante pequeño y delgado: de unos 75 centímetros de altura y 2,5 metros de longitud. Caminaba sobre sus patas traseras y cazaba animales pequeños e insectos.

La empleada del Museo Nacional de Paleontología de Gales Cindy Howells cree que es el mejor artefacto paleontológico jamás encontrado en la playa. Se trata de un tipo de huella conocido como grallator.

A well-preserved dinosaur footprint has been discovered by a 4 year-old girl.



Lily Wilder spotted it at Bendricks Bay, Barry, in the Vale of Glamorgan - and scientists believe it could help establish how they walked.



The footprint, spotted in January, is 220 million years old pic.twitter.com/D52JTbsZp4— IanBroughall (@IanBroughall) January 30, 2021