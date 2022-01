Una niña sobrevive a una tormenta de nieve abrazada a un perro callejero

Una niña de 10 años sobrevivió una tormenta invernal en Rusia gracias a un perro callejero que le proporcionó calor en medio de las temperaturas extremas, según informó el diario Usa Today.

Vika Z., como ha sido identificada la menor de edad, fue localizada unas 18 horas después de ser reportada como desaparecida, sufriendo heridas por congelación y abrazada al animal.

La niña se perdió a una milla de su casa cuando regresaba de su escuela en Uglegorsk, en una isla de la costa oriental de Rusia, al norte de Japón y al otro lado del océano de Alaska.

Una fuerte ventisca con nieve provocó acumulaciones de casi dos pies de altura y temperaturas que cayeron hasta los 12 grados Fahrenheit (11 grados centígrados bajo cero), dijo la policía local.

La condiciones climáticas dificultaron la búsqueda, lo que llevó a los rescatistas a temer que no la encontrarían con vida.

“El hecho de que la niña siguiera viva con semejante tiempo es realmente un milagro”, declaró a un periódico local el voluntario Anatoly Ivanov.

Una persona de la zona llamó a las autoridades para informar de que había visto a una niña jugando con un perro callejero cerca de un refugio.

