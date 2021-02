Una oveja australiana fue despojada de 35 kilogramos de pelaje

Escucha esta nota aquí

Unos 35 kilogramos llegó a pesar el pelaje de una oveja salvaje que deambulaba en medio del bosque australiano, en la que fue su primera esquila en cinco años, por lo que el montón de lana que la cubría se encontraba enredado y cubierto de barro y desechos.



Baarack fue encontrada en un bosque del estado de Victoria desde donde fue llevada a un refugio para animales al norte de Melbourne, dijo a principios de febrero en Facebook la asociación que lo atendió.



"No podía creer que realmente hubiera una oveja viviendo debajo de toda esa lana", dijo Pam Ahern, fundadora de Edgar's Mission Farm Sanctuary, a la televisión Nine News.



Según ella, Baarack era "un cordero joven que se extravió y nunca regresó", razón por la cual su abrigo no fue esquilado durante casi cinco años.



Para su bienestar, las ovejas deben ser esquiladas al menos una vez al año, de lo contrario, les resulta difícil sobrevivir, especialmente en Australia, donde los veranos son extremadamente calientes y secos.



Sin embargo, Baarack no logró superar el récord mundial que ostentaba Chris, su compatriota ya muerto, que se hizo famoso en 2015 debido a su pelaje que llegó a pesar 41 kilos.



En todo caso, Baarack tuvo su momento de gloria, pues el video en el que se registró su esquila tuvo más de 2,5 millones de vistas en la red social TikTok.