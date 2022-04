Unicef advierte sobre caída "alarmante" de vacunación en niños de América Latina

Escucha esta nota aquí

Uno de cada cuatro niños de América Latina y el Caribe no tienen la pauta completa de vacunación lo que les hace vulnerables a enfermedades peligrosas, en una región donde con un descenso "alarmante" de menores vacunados, advirtió la Unicef este lunes.



"En solo cinco años, la pauta completa de vacunación de difteria, el tétanos y la tosferina en América Latina y el Caribe ha descendido del 90 por ciento en 2015 al 76 por ciento en 2020", aseguró la Unicef en un comunicado.



Esto significa, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que "uno de cada cuatro niños y niñas" de Latinoamérica no ha recibido el esquema completo de vacunación de rutina que los protegería de "múltiples enfermedades".



"El descenso de las tasas de vacunación en la región es alarmante", alertó en el comunicado Jean Gough, directora regional de Unicef para América Latina y el Caribe, con sede en Panamá.



La situación "deja a millones de niños, niñas y adolescentes expuestos a enfermedades graves, o incluso la muerte, cuando podría evitarse", agregó.



Según Unicef, la caída de la cobertura en 14 puntos porcentuales en los últimos cinco años afecta a casi 2,5 millones de niños, que no han recibido las 3 dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina.



De ellos, 1,5 millones no han recibido ni siquiera la primera dosis de esa vacuna.



La disminución de las coberturas de vacunación ya había iniciado antes de la pandemia del covid-19.



Sin embargo, debido al coronavirus la situación se agravó por la suspensión de muchos servicios básicos de salud y el miedo a contagiarse por acudir a un centro médico, aseguró Unicef.