Universidad de México suspende a maestro por comentarios misóginos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió a Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero, maestro de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores Aragón (FES Aragón), por hacer comentarios misóginos.

El docente puso de ejemplo los senos de una mujer para explicar un ejercicio a sus alumnos.

“Te voy a poner un ejemplo muy chusco: si yo veo a una mujer lo primero que veo son sus chichis… ¿o no? la verdad mano, yo me fijo si tiene o no tiene”, comentó el docente intentando hacer una broma.



La FES Aragón informó en un comunicado que las expresiones son contrarias a los principios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y anunció que el catedrático fue "separado de sus grupos, como una medida para dar seguimiento oficial a los procesos normativos institucionales, por lo cual no impartirá cátedra ni ninguna asignatura para el semestre 2021-II de la FES Aragón".





