Universitaria no vidente se gradúa junto con su perra guía O’hara: “Lo hicimos, dulce niña, lo hicimos”

En 2018, la joven universitaria no vidente Isabella Savannah se puso como meta obtener su licenciatura en Biología. Asumió el reto junto con su perra guía O’Hara que durante cuatro años fue su compañera de cuarto, la acompañó a todas sus clases en Curry Collage (Milton, Massachusetts), Estados Unidos.​

Al llegar el gran día de recibir el diploma, Isabella y O’Hara caminaron juntas hasta el escenario vestidas de toga y birrete. “Damas y caballeros, Isabella viene acompañada de su can-guía, O’hara, que asistió a cada clase de su carrera en Curry College”, muestra parte del video compartido en la cuenta de Tik Tok de Isabella. (@my.eyes.ohara)

Ante la ovación del público, O’hara no dejaba de mover su cola como muestra de felicidad del logro de su joven dueña. “Lo hicimos, dulce niña, lo hicimos”, son las palabras que le dedica al final de la publicación a su fiel compañera.

Como antesala a la graduación, en otro video, Isabella muestra la toga y el birrete para O'hara que recibió por correo. En un breve relato comenta que el día de su graduación también es un logro para su perra guía. "Hemos ido a clases juntas, y sí, ha roncado bastante fuerte en muchas ocasiones. En todos estos años también ha sido mi compañera de curso. Ha hecho un trabajo grandioso siendo mis ojos fuera del campus, así como dentro del campus. Cuando caminemos hacia el escenario de graduación en mayo, quería asegurarme de que su (toga y birrete) hagan juego con el mío. Después de todo, es el gran día de ella también".