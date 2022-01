"Ustedes, bola de imbéciles, pónganse cubrebocas": presentador de TV explota contra antivacunas

Escucha esta nota aquí

Tercera dosis, restricciones, número de contagios o síntomas son términos que nos resultan más que familiares desde los últimos meses, especialmente desde la aparición de la variante ómicron.



La Vanguardia, de España, reporta que la prolongación constante de esta situación hace que cada día aumente más la fricción entre los conocidos como 'negacionistas' y los partidarios de seguir las directrices científicas.



Mientras uno ya han decidido dejar de lado la mascarilla y reniegan de las vacunas anticovid, los otros les recriminan que la pandemia se está alargando por culpa de ellos. Un escenario que genera crispación en la calle, redes sociales y también en los medios de comunicación.



Enfado viral



El último ejemplo de ello lo tenemos con Leonardo Schwebel, el veterano presentador del programa de 'Telediario El Pulso de Guadalajara", en Jalisco (México).



Schwebel dedicó un espacio del noticiero para hablar de los antivacunas, donde rápidamente dejó claro cuál es su punto de vista: "Todos los que son antivacunas para mí son unas moscas y a las moscas no se les convence de ser abejitas. A las moscas les gusta estar en la popó, pues quédense en la popó. No me importa".





En los más de 4 minutos que dura la sección, el conductor se va calentando y el tono de sus palabras va subiendo hasta un punto de no retorno: "Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas. Dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil. Ponte el cubrebocas", expresó con una postura amenazante delante de la cámara.



Fenómeno en redes



El tremendo enfado del presentador no ha pasado desapercibido para las redes sociales, donde se ha compartido masivamente el momento en el que enloquece e insulta a los antivacunas.



El clip cosecha millones de visualizaciones y con varios comentarios de usuarios que bromean sobre la performance de Schwebel: "Más vale vacunarse, a quienes no quieran hacerlo se les va a aparecer Leonardo Schwebel por las noches".



