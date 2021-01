Vacunación masiva en centro de cosmonautas en Rusia

Escucha esta nota aquí

El centro de formación de cosmonautas rusos indicó este martes haber iniciado la vacunación general de sus empleados contra el Covid-19 con el objetivo de continuar lo mejor posible las misiones espaciales proyectadas para los próximos meses.



El servicio de prensa del Centro Yuri Gagarin señaló que unos cuarenta, de sus casi 1.500 empleados, habían recibido una primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V.



"Los entrenamientos continúan y priorizamos vacunar a aquellos empleados en contacto permanente con las tripulaciones que se preparan para una misión", indicó la fuente.



Ubicado en la Ciudad de las Estrellas, cercana a Moscú y destinada al personal de la agencia espacial rusa, el Centro de formación Yuri Gagarin es un lugar obligado de pasaje para las tripulaciones espaciales del país.



A mediados de diciembre, Rusia había comenzado a vacunar a varios cosmonautas y a sus eventuales reemplazantes para vuelos futuros. Algunos ya han recibido las dos dosis necesarias.



La próxima tripulación rusa de la Estación Espacial Internacional (ISS), integrada por Oleg Novitski, Piotr Dubrov y Serguéi Korsakov, despegará desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) en abril de 2021. Los dos primeros ya fueron vacunados.



Los cosmonautas rusos que se encuentran actualmente a bordo de la ISS, Serguéi Rizhikov y Serguéi Kud-Svershkov, no fueron vacunados antes de su partida a fines de septiembre.



A pesar de que la primera vacuna rusa acababa de ser registrada, entonces indicaron no querer inocularse ante la falta de certeza sobre su eficacia.



De acuerdo al Fondo Soberano ruso (RDIF), que financió el desarrollo de la vacuna Sputnik V, en Rusia más de un millón de personas ya han sido inoculadas.



El país enfrenta actualmente una segunda oleada mortífera del coronavirus. No obstante las autoridades se niegan por ahora a decretar un nuevo confinamiento nacional.