Varios heridos en el rodaje de una película de Eddie Murphy

Varias personas resultaron heridas en un accidente en el set de una nueva película de Eddie Murphy, informaron el martes los estudios Amazon MGM.



El incidente en el set de "The Pickup", una comedia sobre robos, ocurrió el sábado mientras se filmaba una secuencia de acción.



"Desafortunadamente, la secuencia no salió como estaba planeado y varios miembros del equipo resultaron heridos", dijo un portavoz.



El estudio "todavía está en proceso de recopilar datos sobre lo que ocurrió y por qué", añadieron, sin dar más detalles.



La película está protagonizada por Murphy, Pete Davidson y Keke Palmer.



Pero el incidente afectó a la segunda unidad de la película, un término de la industria que se refiere al rodaje que se realiza fuera de la producción principal.



Las segundas unidades suelen encargarse de filmar escenas peligrosas y no es habitual que cuenten con la participación de los actores principales.



La secuencia de acción había sido ensayada y "todas las precauciones de seguridad fueron revisadas antes y monitoreadas durante el rodaje", dijo el estudio.



"El bienestar de todo el equipo y el elenco es nuestra prioridad, y seguiremos insistiendo en los más altos estándares de seguridad de la industria durante el rodaje", añadió.



El incidente ocurrió en un set de Atlanta, Georgia, según el sitio web especializado en Hollywood Deadline.