Varios muertos y heridos en un ataque en ciudad alemana de Wurzburgo

Varias personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque protagonizado por una persona, aparentemente con un cuchillo, este viernes en la ciudad alemana de Wurzburgo (centro), informó la policía.



"El atacante fue reducido después de que la policía usara armas de fuego. Hay varios heridos y fallecidos", comunicó la policía mediante Twitter.



Según el diario Bild, sin citar fuentes, el atacante utilizó un cuchillo, con el que mató a al menos tres personas e hirió a otras seis.



La policía lo hirió en las piernas, según el diario.



La policía, que precisó en su tuit que no había ningún otro agresor, puso en marcha un gran despliegue en el centro de la ciudad bávara.



