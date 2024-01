Venezolanos pasan a ser la tercera mayor comunidad de inmigrantes en Argentina

"En Venezuela trabajaba y no me alcanzaba para nada. Aquí al menos me alcanza para darle de comer a mis dos hijos, de 6 y 11 años, y para una vivienda", le dijo a la AFP Patricia Rondón, de 30 años, empleada de un negocio de comida tradicional venezolana en Buenos Aires, donde antes trabajó como vendedora ambulante, cajera y cuidadora de niños.