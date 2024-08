Venezolanos piden ante la ONU que haga "respetar voluntad del pueblo"

Decenas de venezolanos reclamaron este viernes ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York ayuda a la comunidad internacional para que haga "respetar la voluntad de un pueblo que ha decidido vivir en libertad".





El candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, y la inhabilitada líder opositora María Corina Machado denuncian como fraudulenta la reelección para un tercer mandato de seis años de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio, quien se resiste a mostrar las actas del conteo de los votos que acrediten su victoria.





"Hoy clamamos a la comunidad internacional y le exigimos a cada gobierno de la región que reconozca y respete la voluntad de un pueblo que ha decidido vivir en libertad, que ha decidido volver a la democracia y que reclama la paz y la justicia que tanto nos merecemos", dijo Erick Rozo, coordinador de las actividades prodemocracia en algunos estados del noreste de Estados Unidos.





Los venezolanos, dijo, "eligieron a Edmundo González como nuestro nuevo presidente".





La oposición venezolana sostiene que posee copias de más de 80% de las actas y que González Urrutia obtuvo 67% de los sufragios.





Ecuador y Costa Rica se sumaron este viernes a Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú que reconocen como ganador a Edmundo González.





Daisy Carrero, de 78 años, dice a la AFP que Venezuela "necesita el apoyo de todos los venezolanos de todas las edades", porque "nosotros sí tenemos confianza en que vamos a seguir hasta el final y desde aquí, desde cualquier país del mundo, vamos a seguir apoyando" la victoria de la oposición.





Algunos manifestantes, como Laura Bolívar, denunciaron la "persecución" del régimen de Maduro a los opositores y las detenciones "arbitrarias" y "los desaparecidos".





"Todo ello para reforzar un régimen que lleva más de 26 años en el poder" y al que le "demostramos el 28 de julio que no los queremos más".





"Por favor, no nos dejen solos", imploró Bolívar a la comunidad internacional encarnada por Naciones Unidas. "No tienen que ser venezolanos para unirse a esta causa".





Este sábado está prevista otra manifestación en Times Square, una de las plazas más emblemáticas de Nueva York, como parte de una campaña mundial "coordinada" por la oposición desde Venezuela", anunció Rozo.