Venezuela entra a cuarentena "radical" de siete días por la presencia de la variante Delta en su territorio

Desde hoy y hasta el domingo 1 de agosto Venezuela ingresará en una semana de cuarentena “radical” debido a la presencia de la variante Delta del Covid-19, que es una amenaza para su débil sistema sanitario.

Estos días solo estarán activos los sectores de salud, alimentación, telecomunicaciones y seguridad y servicios, según el mecanismo del 7 más 7, instrumentado por el gobierno.

Según el esquema a seguir, se contempla una semana de confinamiento “radical” seguido de una flexibilización “amplia y segura”.

"Debemos mantener el 7+7 porque ya tenemos la cepa Delta entre nosotros, pero podemos buscar una forma de flexibilización durante las semanas de cuarentena radical”, dijo el presidente Nicolás Maduro durante una actividad de trabajo televisada.

Maduró explicó que la variante Delta del coronavirus, se detectó luego de ser identificada en dos viajeros que entraron por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado Vargas. Uno de ellos es un joven deportista que llegó de Turquía, quien dijo, tuvo contacto con 30 personas, las cuales se testearon y todos dieron negativo en la prueba de Covid-19. El otro caso es el de una médica de la cual no se especificó su procedencia. No obstante, destacó que las dos personas están vacunadas y ya se encuentran aisladas.

"La cepa Delta llegó por el aeropuerto y tenemos una amenaza seria. Es la cepa más peligrosa y mortal”, advirtió, que también anunció que mantendrá especial cuidado en los estados fronterizos, toda vez que en Brasil y Colombia donde se ha identificado la presencia de esta variante Delta.

