Venezuela no dará permiso a vacuna de AstraZeneca

El gobierno de Venezuela no aprobará el uso en su territorio de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 por sus supuestos efectos secundarios, que han provocado que su aplicación fuese suspendida en media docena de países de Europa, anunció este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"Venezuela no dará permiso a la vacuna AstraZeneca para ser utilizada en el proceso de inmunización de nuestra población en razón de las situaciones, las complicaciones, que se han presentado a quienes han sido vacunados", dijo Rodríguez. "El presidente Nicolás Maduro ha decidido, tomando en cuenta los informes técnicos (...), no aprobar y no otorgar licencia de uso de esta vacuna en el territorio venezolano".

