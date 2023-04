Vía Crucis en el Coliseo de Roma sin el papa debido al frío

El dolor por la guerra y la violencia en el mundo marcó este viernes el Vía Crucis en el Coliseo de Roma, en el que por primera vez no participó el papa Francisco debido al frío.



Francisco, de 86 años, que estuvo hospitalizado la semana pasada por una bronquitis, canceló su presencia en ese tradicional rito nocturno debido al frío registrado en la capital italiana, con temperaturas que no superan los 10°C por la noche.



Más de 20.000 personas asistieron a la procesión, que se celebró en un clima particular, sin el anciano pontífice argentino, cuyas condiciones de salud desataron fuerte preocupación la semana pasada en todo el mundo.



El papa siguió el Vía Crucis desde su residencia de Santa Marta en el Vaticano, informó en una nota la Santa Sede.



En las primeras meditaciones, que tradicionalmente se leen en cada una de las 14 estaciones del calvario padecido por Cristo, representantes de Centroamérica, de Sudamérica y del norte de África leyeron textos con testimonios presentados al papa durante sus viajes.



Narcotráfico, violencia, desplazamientos, corrupción, figuraban entre los relatos más tocantes.



"Enjugar las lágrimas de los demás no es tiempo perdido, sino la mejor medicina para curarse a uno mismo", confesó una madre que perdió una pierna por la explosión de una bomba en Colombia en 2012.



"Tengo miedo del futuro, por mí y por los demás chicos. ¿Por qué sufrimos en el campo para desplazados?", se preguntó un muchacho de 16 años del norte de África en la séptima estación, dedicada a la caída de Jesús.



Los testimonios de un ucraniano y un ruso