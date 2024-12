Vicepresidenta de Milei busca bajar la tensión con el mandatario, pero sigue la escalada

La relación entre el presidente argentino, Javier Milei, y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, atraviesa una escalada de tensión que algunos comparan con la renuncia del segundo en la línea de mando a principios de siglo en Argentina.



Después de que Villarruel en la víspera intentara bajar el nivel de tensión con Milei a través de su cuenta de X, este lunes volvió a defenderse en sus redes sociales de amenazas de "carpetazos" y otros ataques de seguidores del mandatario.



La tensión escaló nuevamente la semana pasada cuando Milei viajó a Italia y difundió información sobre el supuesto error de Villarruel de presidir una sesión del Senado, como le corresponde por ser vicepresidenta, cuando debía reemplazar al mandatario para evitar la acefalía: El mandatario declaró a los medios que la sesión había sido "inválida".



Esta escalada es sólo una más de tantas, que tuvo otro pico el mes pasado cuando Milei incluyó a Villarruel en lo que denomina "casta", un término que la deja del lado de los malos en el oficialismo, porque refiere a políticos, sindicalistas, empresarios que solo defienden sus intereses en desmedro de la sociedad, y estar cerca del "círculo rojo", ´la ´elite que busca influir en las decisiones.



Villarruel intentó calmar los ánimos este domingo cuando expresó en su cuenta de X: "No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi".



Pero la reacción de un abogado seguidor de Milei proclamando "victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos" provocó una nueva reacción de Villarruel.



"Por favor publiquen los “dos” carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los ciudadanos", respondió Villarruel.



Otra respuesta de Villarruel este lunes a otro mensaje fue: "Haceme un favor no me vengas con la casta y el círculo rojo y ´bla bla´ cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia. Proyectan en mi lo que piensan de los políticos y yo no me rompí el alma toda la vida para q me relacionen con lo que destrozó este país. Así que circulá".



El enfrentamiento abierto entre Milei y Villarruel ha debilitado a la vicepresidenta en su construcción política en el Senado y recuerda a la opinión pública local a la renuncia del vicepresidente Carlos ¨Chacho¨ Álvarez, en octubre de 2000, al denunciar corrupción en el gobierno de Fernando de la Rúa (1997-2001), quien renunció en diciembre de 2001. EFE