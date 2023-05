Viudas de la guerra en Ucrania se exponen a morir en el frente de batalla

Svitlana Povar sabía que su esposo no estaría de acuerdo cuando se alistó en el ejército ucraniano y partió a la r egión de Donetsk, donde se registran los combates más cruentos contra las fuerzas rusas.

Pero cuando Svitlana, de 42 años, se enteró en septiembre de que su esposo había muerto en combate, ya no se sintió atada al pacto.

"Hay momentos en que siento que alguien me vigila. Me digo que él está conmigo, que me ayuda", dijo acerca de su experiencia de ser enviada cerca de la ciudad Bajmut, en el este del país y epicentro de sangrientos combates.