WhatsApp: ¿qué sucederá después del 15 de mayo con los usuarios que no aceptaron sus políticas?

Escucha esta nota aquí

En enero, WhatsApp provocó un gran rechazo cuando anunció que obligaría a sus usuarios a aceptar los nuevos términos y condiciones de su política de privacidad.



Esto provocó un éxodo de usuarios hacia otros servicios de mensajería, como Telegram, por lo que la compañía propiedad de Facebook retrasó los cambios al 15 de mayo. Inicialmente, la nueva política debía entrar en vigor el 8 de febrero.



Ahora los usuarios tienen 11 días para aceptar las nuevas condiciones de privacidad en la aplicación. No obstante, entre los cibernautas también ha surgido la duda sobre lo que sucederá si dichas condiciones no son aceptadas antes de que se cumpla la fecha límite y qué se puede hacer luego de ese plazo.



En medio de la incertidumbre por las políticas de privacidad de la red de mensajería instantánea más popular a nivel global, a continuación presentamos algunos de los aspectos que cambiarán, así como qué pasará al no aceptar antes de la fecha establecida.



1. Mensajes. “Si no aceptaste las condiciones hasta el 15 de mayo, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las aceptes. Durante un breve periodo podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, explicó WhatsApp.

2. Privacidad. La privacidad y seguridad de tus mensajes y llamadas personales no cambian, ya que se encuentran protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Los creadores de la app, aseguraron que no cambiarán esa medida de seguridad, para mayor seguridad.

3. Contactos y ubicaciones. No habrá registros de los contactos a quienes cada persona llama o envía mensajes. Tampoco pueden ver las ubicaciones que envíe ni compartir contactos con Facebook.

4. Negocios. Para las personas es muy útil poder chatear con las empresas a fin de hacer preguntas y compras o para obtener información importante, como los recibos de compras. Por lo tanto, se simplificará el proceso a la hora de chatear con negocios que podrían usar los productos para empresas de Facebook.

5. Compras. Cada vez hay más personas que hacen las compras en línea, lo cual aumenta por el distanciamiento. Algunas empresas con tiendas en Facebook o Instagram también pueden tener la tienda en su perfil de empresa de WhatsApp. Esto permitirá observar los productos de una empresa en Facebook e Instagram y hacer la compra directamente en WhatsApp. Si elige interactuar con las tiendas, se informará en WhatsApp cómo se comparten sus datos con Facebook.

​

Lea también Mundo Facebook casi duplica ganancia neta en 1T a $us 9.500 millones La facturación del gigante de las redes sociales fue de 26.200 millones de dólares (+48%), muy por encima de lo esperado por el mercado

​