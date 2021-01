WhatsApp retrasa por tres meses el cambio de sus normas de servicio tras huida de usuarios

Escucha esta nota aquí

La aplicación Whatsapp anunció este viernes que postergará una modificación en sus normas sobre intercambio de información ante la huida de usuarios hacia rivales como Telegram o Signal.

"Estamos postergando la fecha en que se pedirá a las personas revisar y aceptar los nuevos términos", dijo Whatsapp, propiedad de Facebook, en una publicación en su blog.

La empresa canceló el plazo del 8 de febrero para que los usuarios aceptaran las nuevas normas, que incluyen compartir su información con servidores de Facebook. El cambio será revisado y fue demorado hasta el 15 de mayo, tras una revisión del cambio y una campaña gradual de información a los usuarios.

Tras la publicación en los últimos días de las modificaciones en el acuerdo de uso del servicio de WhatsApp, muchas personas interpretaron que este consistía en el intercambio de datos personales, incluyendo mensajes y contactos, entre la app de mensajería y Facebook.



Esto provocó la migración de millones de usuarios desde WhatsApp a competidores como Telegram o Signal, en busca de una mayor protección de su información.



Unos 25 millones de usuarios se han inscrito en la plataforma de mensajería Telegram en las últimas 72 horas, afirmó este martes su fundador, el ruso Pável Dúrov, como reacción al anuncio de su competidor WhatsApp de que compartirá más datos con su casa matriz, Facebook.



En los días siguientes WhatsApp intentó explicar que los cambios no significan una vulneración de los datos personales ni un intercambio mayor con Facebook, asegurando que todo se había debido a una confusión.



Específicamente WhatsApp aseguró que ni la app ni Facebook podrán ver mensajes privados o escuchar llamadas; ni tampoco compartir localizaciones o contactos; entre otras cuestiones



La explicación, sin embargo, no pudo frenar las críticas ni la merma de usuarios desconfiados.



“Algunas personas piensan que WhatsApp obligará a los usuarios de la plataforma de mensajería a entregar sus datos personales a Facebook, que es el propietario de la misma. Eso no es del todo correcto”, consideró la periodista especializadas Shira Ovide en un artículo recientemente publicado en On Tech.



“Las políticas de WhatsApp cambiaron de manera superficial y no de forma que se proporcionen más datos a Facebook. En resumidas cuentas, Facebook ya recoge mucha información de lo que la gente hace en WhatsApp”, explicó.

