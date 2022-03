Will Smith pide disculpas a Chris Rock por la bofetada que le dio en los Óscar

Escucha esta nota aquí

El actor Will Smith le pidió disculpas la tarde de este lunes a Chris Rock por haberle propinado una bofetada en la gala de los Óscar: "Me equivoqué y estuve fuera de lugar", escribió en un post en Instagram.

El domingo Smith agredió a Rock en la ceremonia del mayor premio de Hollywood luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", indicó Smith en su post.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente", señaló el actor.

